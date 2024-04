Ci stiamo avvicinando alla fine di questa stagione agonistica con la Juventus ancora in corsa su più fronti.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri sembra essere ormai ad un passo dalla conquista del piazzamento utile per l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo fondamentale sia per le prospettive sportive del club ma anche per quelle economiche.

Con i soldi che potrebbero arrivare infatti la Juventus dovrà costruire la squadra del futuro. L’attuale organico ha dimostrato di non poter competere con l’Inter per la conquista dello scudetto. E dunque la diligenza dovrà riuscire a portare a Torino quei giocatori adatti per elevare il tasso tecnico della rosa. E considerati i tanti impegni che ci saranno dovrà essere anche lunga e ben assortita. Il direttore Giuntoli senz’altro ha già in mente dei nomi importanti da corteggiare nelle prossime settimane, con la tifoseria che attende impazientemente delle novità per sognare in grande.

Juventus, Varane può sostituire Bremer in difesa: ecco perché

Certamente le mosse di calciomercato della Juventus saranno condizionate anche dalle eventuali cessioni che il club effettuerà. L’impressione è che di fronte ad offerte super la società non dirà di no. Attenzione dunque a quel che può accadere attorno a Chiesa e Vlahovic, ma non solo. Perché anche Bremer ha diversi estimatori.

Il difensore brasiliano piace molto in Premier League, specialmente al Manchester United. I Red Devils infatti pensano a lui per rinforzare una difesa che potrebbe presto essere orfana di Varane. Il centrale francese ha il contratto in scadenza, lo United non pare intenzionato a prolungarlo nonostante la clausola. Bremer pare destinato a sostituirlo. E chissà che Varane non possa essere proprio un obiettivo a parametro zero della Juve per sostituirlo. Di sicuro si tratterebbe di un innesto di sicura esperienza a livello internazionale.