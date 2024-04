Incubo bianconero e retrocessione: low cost Juventus, qualità da vendere

Si guarda ovviamente già avanti in casa Juventus dove c’è un futuro che bisogna programmare assolutamente nel migliore dei modi.

Quando mancano ormai poche settimane alla fine della stagione sta arrivando per tutti il momento di tirare le somme. La formazione allenata da Massimiliano Allegri deve racimolare gli ultimi punti per riuscire a tagliare il traguardo della qualificazione alla prossima Champions League.

Con i soldi in arrivo dalla competizione europea la Juventus dovrà imbastire una campagna acquisti importanti. Perché è chiaro che se si vuole competere per obiettivi importanti c’è la necessità di far arrivare a Torino dei volti nuovi in tutte le zone del campo. Cosa succederà dunque nelle prossime settimane? A Giuntoli il compito di dare delle risposte alla tifoseria. Che nel frattempo spera di poter far festa con la conquista della Coppa Italia. La Juve è in finale dove si troverà di fronte un osso duro come l’Atalanta.

Juventus, Samardzic rimane un obiettivo per il centrocampo

Poi come detto si comincerà a pensare alle mosse da effettuare in chiave mercato. In questa stagione è stata chiara la difficoltà della squadra in mezzo al campo, in considerazione del fatto che fin dall’inizio Allegri ha dovuto fare a meno di Fagioli e Pogba. Bisognerà insomma investire in quel settore.

Come ha confermato calciomercato.com la Juventus continua ad essere l’unica squadra italiana ancora in pressing per Lazar Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese piace e non poco, è un calciatore che sa giocare in più posizioni e che ha ancora margini di crescita. Il club torinese è vigile: sul mediano ci sarebbe infatti una clausola che lo libererebbe a zero in caso di retrocessione dei friulani. L’Udinese rischia grosso, vista la classifica, e la Juve così potrebbe a segno un colpo importante anche dal punto di vista economico.