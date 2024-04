Juventus-Milan, Allegri li ha divisi: lo Stadium si schiera

Juventus-Milan, Allegri li ha divisi. I tifosi hanno un pensiero diverso sul tecnico bianconero e il pubblico si è apertamente schierato

Si è da poco concluso il primo tempo tra Juventus e Milan. E di azioni da segnalare ce ne sono state poche. Una gara brutta, con una sola occasione da gol allo scadere, con il calcio di punizione di Vlahovic che ha trovato la risposta di Sportiello.

Ma la notizia in questi primi 45minuti c’è. Ed è quella che vede protagonista Massimiliano Allegri. Intorno alle metà della prima frazione di gioco dalla curva Sud, quella dove ci sono i tifosi della Juventus, è partito un coro per il tecnico. Non è la prima volta che succede, soprattutto nell’ultimo periodo e cioè da quando si parla con molta insistenza di un suo addio alla fine dell’anno. Ma c’è una novità. Così come viene spiegato da Nicolò Schira.

Juventus-Milan, fischi per il coro

Se la parte più calda della tifoseria ha mostrato un certo affetto e un sentimento per Allegri, gli altri settori dello stadio hanno invece fischiato il coro che da poco si era alzato. Uno Stadium diviso in tutto e per tutto, anche se aiutare l’allenatore in questi ultimi giorni, si pensa, di avventura a Torino.

Non ha parlato Giuntoli prima della gara, quindi non ci sono novità su quello che potrebbe essere il futuro del tecnico. Che però come sappiamo rimane in bilico, nonostante sia in linea con quelli che sono stati i risultati richiesti all’inizio dell’anno dal club. Però la poca qualità nel gioco – ed è questo che viene soprattutto imputato – potrebbe influire nella scelta finale. Intanto lo stadio e i tifosi sono divisi. Speriamo non lo sia la società quando dovrà prendere, in una direzione o nell’altra, una decisione definitiva.