Juventus-Milan col botto: infortunio nel riscaldamento per il top player

Infortunio nel riscaldamento, il titolare si è fatto male e quindi salta il match. Ecco il problema di natura muscolare

Da pochi minuti è iniziata Juventus-Milan e c’è già una notizia. Un problema muscolare nel riscaldamento lo ha fatto fuori dal match. Per fortuna non parliamo di un giocatore di Allegri, che come sappiamo ha deciso di mandare Chiesa in panchina regalando una maglia da titolare a Yildiz, ma di un altro giocatore di Pioli.

Dopo Tomori, Hernandez e Calabria squalificati, e Jovic che salta il match dopo il problema di ieri, arriva la notizia di un problema muscolare, un risentimento, per Maignan. Il portiere si è fatto male nei minuti prima dell’inizio della partita e il suo posto dal primo minuto è stato preso da Sportiello.