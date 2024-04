Sei italiane in Champions League: comunicazione Uefa, tutte le combinazioni

La Juventus è coinvolta nella lotta per un posto in Champions League quando mancano poche giornate alla conclusione del campionato di serie A.

La formazione di Allegri oggi gioca una importante partita contro il Milan, alle ore 18, con la necessità di fare punti per entrambe. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League è un obiettivo troppo importante da raggiungere. Sia a livello sportivo che economico.

Ormai è risaputo che una grande squadra ha la necessità di giocare in Europa anche per motivi di bilancio. Con i soldi che ad esempio potrebbero arrivare dalla Champions infatti la Juventus potrebbe fare degli investimenti sul mercato in Europa. Rinnovare la rosa del resto ora è una priorità per i bianconeri, che vogliono colmare il gap con l’Inter fresca vincitrice dello scudetto.

Juventus, i posti in Champions per la prossima stagione potrebbero essere sei: ecco perché

La qualificazione alla prossima Champions League è più vicina per la Juventus anche in base a quanto comunicato, seppur informalmente, dall’Uefa, come si legge sul Corriere dello Sport. Atalanta e Roma, rivali dei bianconeri, sono infatti delle serie candidate alla vittoria dell’Europa League, visto che sono arrivate in semifinale.

La #Uefa ha chiarito in modo informale, poi sarà scritto su una circolare, che in caso #Atalanta o #Roma dovessero vincere l’Europa League arrivando quinte in #SerieA nella prossima #ChampionsLeague entrerà anche la sesta classificata del campionato italiano (#CorSport) pic.twitter.com/jkfGM73G78 — Giovanni Capuano (@capuanogio) April 27, 2024

Cosa succederebbe se una tra i nerazzurri e i giallorossi vincesse il trofeo? Secondo quanto riportato l’Uefa avrebbe comunicato che in questo caso le formazioni di serie A ammesse alla prossima edizione della Champions sarebbero ben sei. Sarebbe un vero e proprio trionfo del calcio italiano, che del resto ha dimostrato di sapersi fare largo tra le big d’Europa nonostante budget economici ridotti.