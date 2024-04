Voti Juventus-Milan 0-0: Chiesa da star, rimandato Yildiz

Voti Juventus-Milan, si è da poco conclusa la partita dello Stadium. Zero a zero alla fine di un match che i bianconeri avrebbero meritato di vincere

A Torino è finita zero a zero, ma per quello fatto durante i 90minuti la Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe meritato di vincere. Non tanto per il gioco che s’è visto, ma per le occasioni da rete arrivate nel secondo tempo.

Il protagonista del match è stato Sportiello, che ha preso il posto di Maignan infortunato nel riscaldamento, che ha respinto tutto quello che capitava dalle sue parti. Non è stata una grande Juve, diciamolo, ma avrebbe meritato contro un Milan che praticamente non è mai sceso in campo.

Voti Juventus-Milan, Chiesa da star

Una Juve che ha fatto meglio del Milan, soprattutto dalla fine del primo tempo con la punizione di Vlahovic e poi per tutta la ripresa. Nel finale gli uomini di Allegri hanno avuto diverse occasioni per passare, clamorosa quella capitata sul sinistro di Rabiot che ha calciato a colpo sicuro ma che ha trovato la respinta di Thiaw sulla linea. Rossoneri anche fortunati.

Il migliore in campo è stato Federico Chiesa, che appena entrato in campo ha ridato verve all’attacco. Bene il pacchetto arretrato con Szczesny che si prende la sufficienza solamente per stima, visto che mai è dovuto intervenire.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6, Gatti 6,5, Bremer 6,5, Danillo 6,5, Weah 5,5 (70′ McKennie 6), Cambiaso 6, Locatelli 5,5, Rabiot 6,5, Kostic 5,5 (62′ Chiesa 7), Vlahovic 6 (62′ Milik 6), Yildiz 5,5 (82′ Miretti sv).