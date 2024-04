Clamoroso ritorno alla Juventus: farà il suo ‘esordio’ in dirigenza

Il ritorno a Torino accende l’entusiasmo dei tifosi: il giornalista lancia la bomba in diretta sul possibile ricongiungimento tra la Juventus e uno degli ex storici

Quella che si prospetta tra pochi mesi in casa Juventus sarà una rivoluzione a 360 gradi che coinvolgerà non solo giocatori e allenatore ma anche la struttura dirigenziale del club.

Giovanni Manna viaggia spedito verso Napoli, in un percorso perfettamente inverso a quello di Giuntoli. Alcuni obiettivi di mercato potrebbero coincidere ma certamente l’anno prossimo entrambe vorranno esserci per il titolo, a competere. La Juventus intanto guarda anche all’aspetto dirigenziale e valuta il ritorno di un grande personaggio della Vecchia Signora.

Juventus, Chiellini torna in dirigenza: la rivelazione in diretta

Il giornalista Massimo Zampini ha parlato a Juventibus, soffermandosi sulla questione dirigenza in casa Juve.

Durante la diretta ha lanciato un nome che per la Juventus rappresenta un pezzo di storia del club e che potrebbe tornare in veste di dirigente:” Dirigenza? Secondo me dopo l’estate arriverà un ex giocatore. Chiellini? Secondo me sì, dopo l’estate potrebbe tornare a Torino. Secondo me arriverà fra un po’, non so quando, magari a Natale. L’impressione è che al momento abbiano altre priorità in dirigenza; ma credo che rimanga questo percorso che faranno fare a Chiellini. Questa è la minima percezione che ho io dall’esterno”. Una suggestione che forse potrebbe essere già qualcosa di più avanzato. Un leader che unisca tutti è forse quello che manca a questa Juventus.