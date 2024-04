Inter-Juve si sposta in Chiesa e in Comune: l’hanno fatta grossa

Questo weekend calcistico passerà alla storia come quello in cui l’Inter ha festeggiato insieme al suo pubblico la conquista dello scudetto.

Scudetto che in verità l’Inter aveva già conquistato lunedì scorso battendo il Milan nel derby. I nerazzurri hanno suggellato una superiorità che è stata netta durante tutto il corso della stagione. Oggi hanno battuto il Torino per 2-0 e poi hanno dato vita alla consueta festa insieme ai propri tifosi.

Festa che i tifosi della Juventus sperano anche di far festa. E’ vero che l’obiettivo dello scudetto è svanito troppo presto. Ma la qualificazione alla prossima Champions League è comunque un traguardo importante e non bisogna dimenticare un altro grande appuntamento che attende i bianconeri. Che sono in finale di Coppa Italia, dove affronteranno l’Atalanta. Conquistare questo trofeo sarebbe senz’altro una bella soddisfazione per mister Allegri e i suoi ragazzi, pur consapevoli che battere gli orobici non sarà affatto semplice.

Bandiera dell’Inter sul municipio: sindaco tifoso nel mirino della critica

La rivalità tra squadre è ormai cosa nota, specie tra i club che mirano sempre al successo. Quella tra Inter e Juventus va avanti ormai da decenni. Con una storia un po’ curiosa e simpatica, raccontata da Repubblica, che fa capire come il calcio sia una parte importante della vita di tanti tifosi.

In provincia di Padova il sindaco del piccolo comune di Solesino è finito nel mirino della critica per aver esposto una bandiera dell’Inter con il tricolore sul municipio. Grande tifoso nerazzurro, non ci ha pensato due volte ad esporre il vessillo del trionfo. Non gli sono mancati gli attacchi dell’opposizione e nemmeno quelli del sacerdote cittadino don Marino, di fede juventina. Che lo ha avvertito: in caso di trionfo in Coppa Italia le campane suoneranno a festa.