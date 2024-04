Intesa con il nuovo tecnico, Koopmeiners primo colpo: mazzata Juventus

Calciomercato Juventus, l’intesa con il nuovo tecnico potrebbe portare la prima mazzata ai bianconeri. Koopmeiners primo obiettivo

Vi abbiamo parlato più volte di quello che è il principale obiettivo della Juventus per la prossima stagione in mezzo al campo. E tutte le informazioni che vi abbiamo riportato hanno sempre avuto un nome: Koopmeiners dell’Atalanta.

Servono 60 milioni di euro, almeno, per strapparlo alla Dea, e anche accelerare nel caso la questione visto che il giocatore, a quanto pare, non è cercato solamente dai bianconeri – e pure dal Napoli – ma anche da un club in Premier League che ha cambiato allenatore. E proprio il nuovo tecnico, secondo le informazioni riportate da Nicolò Schira, starebbe spingendo per questo colpo da novanta. Sì, parliamo del Liverpool di Arne Slot, che ama Teun dai tempi dell’Az e che ha deciso di fare un affondo importante nel corso della prossima finestra di mercato. L’olandese prenderà il posto di Klopp nella prossima stagione, e ha in mente, appunto, il centrocampista dell’Atalanta che sta incantando. Una nuova concorrente quindi per la Juventus, che per riuscire nel colpo grosso deve accelerare. E sperare che Koopmeiners confermi le intenzioni che sono circolate nelle ultime settimane, e cioè quelle di una sua voglia di vestirsi di bianconero.