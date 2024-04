Il triennale della vita lo firma con la Juve: Giuntoli ha scelto un campionissimo

La tifoseria della Juventus si attende delle novità al più presto, il calciomercato estivo dei bianconeri sarà bollente.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri si sta avvicinando piccoli passi verso quello che rappresenta l’obiettivo minimo stagionale, vale a dire la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Troppo importante centrarlo sia per motivi sportivi che per quelli economici, considerando gli introiti che garantisce.

La stagione ormai si sta per concludere e queste ultime partite serviranno alla dirigenza anche per prendere poi delle decisioni definitive riguardo il futuro. La prima scelta che si dovrà effettuare sarà ovviamente quella legata all’allenatore, visto che tanti rumors parlano di possibili stravolgimenti in arrivo nel corso dell’estate. Torneranno alla base diversi calciatori e si dovrà capire se effettuare o meno delle cessioni importanti. E allo stesso tempo è chiaro che la Juventus dovrà dare la caccia a tanti rinforzi se vorrà essere in grado di lottare per lo scudetto.

Juventus, dall’Inghilterra: c’è l’accordo con Jorginho

Alla squadra bianconera serviranno innesti di spessore in tutte le zone del campo e soprattutto sulla linea mediana. Che in questa stagione ha evidenziato lacune anche a livello numerico. C’è un rumor che riguarda la Juve che arriva dall’Inghilterra e che parla del possibile approdo a Torino di un grande giocatore.

Come ha infatti riportato in TodoFichajes, Jorginho non rinnoverà il suo contratto con l’Arsenal, che è in scadenza il prossimo 30 giugno. I Gunners stanno cercando di prolungare la sua permanenza nella capitale inglese, ma il calciatore avrebbe fatto una scelta di vita, legata alla volontà di tornare in Italia. Per questo motivo la Juventus pare essere in pole position per lui. Sarebbe senz’altro un grandissimo colpo in cabina di regia, un giocatore in grado di elevare il tasso tecnico della squadra. Ci sarebbe già un accordo triennale con il regista brasiliano.