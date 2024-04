Retrocessione e clausola: Juventus avvisata, ecco cosa sta succedendo

Retrocessione e clausola, la Juventus è avvisata. Non c’è nessun accordo nel contratto per liberarsi a parametro zero. Sarà scontro

Si sta muovendo da diverso tempo la Juventus sul mercato, cercando di individuare quelli che sono gli innesti da fare la prossima stagione.

In tutti i reparti qualche volto nuovo si dovrebbe vedere ed è soprattutto in mezzo al campo che Cristiano Giuntoli sembra decisamente avere le idee chiare. Il primo obiettivo è Koopmeiners dell’Atalanta, un nome caldo da molto tempo anche se il costo rimane proibitivo. Ma la Juve ci proverà. E come sappiamo l’olandese non è l’unico obiettivo. Da un poco di tempo circola anche il nome di Samardzic dell’Udinese, e secondo alcuni ci sarebbe anche una clausola che permette al giocatore di liberarsi a parametro zero dai bianconeri in caso di retrocessione. La verità, però, la tira fuori calciomercato.it.

Calciomercato Juventus, la verità su Samardzic

“Non è presente la clausola che permetterebbe a Lazar Samardzic di liberarsi a parametro zero qualora i friuliani dovessero retrocedere in Serie B”. Questo si legge, quindi se la Juventus volesse cercare di prendere il giocatore alla fine di questa stagione dovrà comunque trattare.

E servono anche in questo caso diversi milioni di euro, risorse che Giuntoli dovrà in qualche modo tirare fuori da cessioni, da plusvalenze, oppure cercando delle soluzioni alternative, magari inserendo delle contropartite tecniche oppure dilazionando nel tempo il pagamento. Vedremo quello che succederà, ma la situazione adesso è questa ed è abbastanza chiara.