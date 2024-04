Calciomercato Juventus, scelto il nuovo esterno mancino: 30 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, Giuntoli sta lavorando per portare il giocatore a Torino ed ampliare il ventaglio delle alternative.

Tutto in quindici giorni. La Juventus si gioca una fetta di stagione nelle prossime settimane, dallo scontro diretto di domenica con la Roma di De Rossi alla finale di Coppa Italia con l’Atalanta all’Olimpico. In mezzo la sfida con la Salernitana, già retrocessa, allo Stadium.

L’obiettivo numero uno della squadra guidata da Massimiliano Allegri è chiudere i giochi in ottica Champions League già nel match con i granata, in modo tale da avvicinarsi alla finalissima con la Dea senza altri pensieri e con la paura di essere risucchiata nella lotta per il quarto e il quinto posto, che sta diventando giornata dopo giornata sempre più serrata. Per riuscirci la Signora deve tornare al più presto alla vittoria, che manca da circa un mese. L’ultimo successo della Juventus risale allo scorso 7 aprile, quando i bianconeri si imposero di misura sulla Fiorentina. Poi tre pareggi di fila in campionato e una sconfitta, dolcissima, in Coppa Italia (nonostante il k.o. con la Lazio nella semifinale di ritorno i bianconeri si sono qualificati ugualmente grazie alla rete di Milik nel finale).

Calciomercato Juventus, Giuntoli si è “invaghito” di Greenwood

Soltanto a fine maggio, dunque, Cristiano Giuntoli potrà prendere delle decisioni importanti che riguardano il futuro. E non ci riferiamo solamente a quello di Allegri.

Il responsabile dell’area tecnica sta lavorando anche sui possibili colpi in entrata. Il regalo per il nuovo mister – o “vecchio”, chi lo sa – potrebbe essere quel Mason Greenwood che sta facendo molto bene a Getafe, nella Liga spagnola, e che piace moltissimo all’ex direttore sportivo del Napoli. Secondo la giornalista Fabiana Della Valle, la Juventus ha già mosso i passi decisivi per assicurarsi le prestazioni del giocatore ex Manchester United. O meglio, Greenwood è ancora di proprietà dei Red Devils, che per lasciarlo andare chiedono almeno 25-30 milioni di euro.