Il Chelsea piomba su Thiago Motta: un accordo fa saltare il banco

Il Chelsea sonda il terreno per Thiago Motta ma l’accordo precedente fa saltare tutto

Sarà un’estate di mercato dedicata principalmente agli allenatori, viste le tante panchine che si libereranno e quelle già prenotate.

L’unico dietrofront al momento è stato quello di Xavi che ha deciso di ritrattare e restare al Barcellona anche nella prossima stagione. Tutto segnato, invece, per Klopp e Tuchel che lasceranno rispettivamente le panchine di Liverpool e Bayern Monaco. In Italia l’unico sicuro del posto è Simone Inzaghi, fresco di vittoria dello scudetto. Pioli sta per concludere il suo ciclo col Milan, Calzona cederà la panchina del Napoli e Allegri è sempre più distante da una permanenza a Torino. Al loro posto si stanno palesando già diversi candidati. In casa Juve in pole c’è sempre Thiago Motta che, però, inizia ad essere un nome caldo anche per la Premier.

#ThiagoMotta alla #Juve: nei giorni scorsi c’è stato un sondaggio, non approfondito, da parte del #Chelsea per il tecnico del #Bologna, che è d’accordo da mesi con i bianconeri per il nuovo corso#calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) April 29, 2024

Juventus, sondaggio del Chelsea per Thiago Motta

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, negli scorsi giorni ci sarebbe stato un sondaggio, non troppo approfondito, da parte del Chelsea nei confronti di Thiago Motta.

L’attuale allenatore del Bologna avrebbe già un accordo di massima con la Juventus per la prossima stagione. Dovrebbe essere proprio l’ex centrocampista dell’Inter a raccogliere le eredità di Massimiliano Allegri e provare ad aprire un nuovo ciclo, col sostanziale contributo di Cristiano Giuntoli e della squadra dirigenziale. L’inserimento dei Blues, però, suona come un vero e proprio allarme per la Vecchia Signora e potrebbe intralciare i piani in vista della prossima stagione. Ad oggi il Chelsea è guidato da Mauricio Pochettino che, però, non ha vissuto una stagione entusiasmante, per usare un eufemismo. Insomma il cambio in casa Chelsea è dietro l’angolo e, alla luce dei risultati acquisiti in Serie A e del gioco espresso dal suo Bologna, Thiago Motta sarebbe un profilo da tenere in grande considerazione per il club di Premier League.