Nuovo allenatore Juventus: annuncio ufficiale in arrivo

Nuovo allenatore Juventus, il “duo” potrebbe non essere confermato: il sostituto allena già in Serie A.

Ormai giunti al rush finale, la Juventus di Massimiliano Allegri si è prefissata due obiettivi. I bianconeri devono blindare al più presto il terzo posto in classifica, per essere certi di giocare in Champions League l’anno prossimo, e vincere la Coppa Italia. Iniziano dunque 15 giorni fuoco per Danilo e compagni: una serie di partite da cui dipenderà anche il futuro del tecnico livornese, che ha ancora un anno di contratto.

La Vecchia Signora intanto è reduce dall’ennesimo pareggio: sabato scorso non è riuscita a sfondare il muro del Milan e, come aveva fatto nelle due giornate precedenti, si è accontentata di un punticino. Fortunatamente dietro le inseguitrici hanno tutte rallentato, ad eccezione dell’Atalanta. Anche Bologna e Roma hanno pareggiato, mentre la sesta in classifica, la Dea, ha liquidato la pratica Empoli rosicchiando ulteriori punti ai bianconeri. La Champions League, ad ogni modo, è lì a un passo. Basterebbero un paio di vittorie per essere certi di staccare il pass per la “nuova” coppa dalle grandi orecchie. Vuole chiudere in bellezza anche la Juventus Women, che anche quest’anno si è dovuta inchinare alla Roma, da poco laureatasi campione d’Italia per la seconda stagione consecutiva.

Nuovo allenatore Juventus, Piovani alla guida delle Women?

Il ciclo vincente delle bianconere sembra essersi esaurito. Ed è per questo che la società ha deciso di rimuovere dall’incarico a campionato in corso il tecnico Joe Montemurro.

ESCL. Il nuovo allenatore della #JWomen arriverà dalla #SerieA e l’annuncio sarà tra fine maggio/inizio giugno. IPOTESI? Prende quota il nome di Gianpiero #Piovani, in scadenza col #Sassuolo, che piace alle calciatrici ⚪⚫https://t.co/JUOtWpCQMF — Mirko Di Natale (@_Morik92_) April 29, 2024

Da qualche settimana, infatti, alla guida della Juventus Women c’è Giuseppe Zappella, per ora affiancato da Paolo Beruatto (in panchina perché Zappella è sprovvisto di patentino). In tanti si chiedono se sarà lui l’allenatore delle ragazze anche nella prossima stagione ma a quanto pare la sua avventura terminerà a fine campionato. Secondo TuttoJuve.com, uno dei nomi più gettonati è Gianpiero Piovani, attualmente alla guida del Sassuolo femminile e in scadenza di contratto.