Del Piero nuovo dirigente della Juventus: la frecciata è senza precedenti

Del Piero nuovo dirigente della Juventus, in tanti continuano a sognare il ritorno dell’indimenticato capitano bianconero.

La Juventus non riesce ancora a voltare definitivamente pagina. Dallo febbraio è come se i bianconeri si fossero eclissati all’improvviso e i 13 punti conquistati nelle ultime 13 giornate di campionato ne sono la prova.

Non bastano le due vittorie con Frosinone e Fiorentina – le uniche in questo lasso di tempo se escludiamo quella con la Lazio in Coppa Italia – per vedere il bicchiere mezzo pieno. La squadra di Massimiliano Allegri da tre mesi a questa parte procede al rallentatore, con una media punti da formazione che sta lottando per non retrocedere. Incredibile ma vero, soprattutto se paragoniamo questo rendimento a quello del girone d’andata. Due Juventus completamente “diverse”: la prima in grado di tenere a lungo testa all’Inter, oggi laureatasi campione d’Italia, la seconda invece non all’altezza del blasone del club. Stagione che dunque lascerà di sicuro una sensazione di amaro in bocca al popolo bianconero. Forse anche in caso di vittoria della Coppa Italia nella finalissima dell’Olimpico contro l’Atalanta.

Del Piero nuovo dirigente della Juventus, Pasqualin: “Motovazioni a volte meno nobili”

Il timore più grande degli aficionados della Signora è che la Juve rimanga in questa sorta di limbo anche nelle prossime stagioni. E sarebbe francamente inaccettabile.

🔴 DEL PIERO DIRIGENTE DELLA JUVENTUS ? Claudio #Pasqualin, storico procuratore di Alex #DelPiero, ha parlato in diretta a TVPLAY di un possibile ritorno di Pinturicchio alla #Juventus, nella veste di dirigente. ⁰⁰ 👉🏻 il suo intervento, pacato ma non senza una velata… pic.twitter.com/UqrJG1s1vH — TVPLAY (@tvplayofficial) April 30, 2024

Qualcuno punta il dito verso gli attuali vertici, compreso l’amministratore delegato John Elkann, considerato più “freddo e distaccato” rispetto al predecessore Andrea Agnelli. E poi c’è chi continua a sperare nel ritorno in società di Alex Del Piero, indimenticato capitano della Juventus che ha sempre dato la massima disponibilità a rimettere piede alla Continassa. Ma solo con un ruolo ben definito, non esclusivamente di rappresentanza. Di un eventuale ritorno di Del Piero ha parlato ieri lo storico procuratore Claudio Pasqualin a TvPlay. “A volte le cose che sembrano ovvie non vanno in porto per una serie di motivazioni a volte alte, a volte invece meno nobili”, sono state le sue parole.