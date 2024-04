Juventus, è stato sbattuto fuori: tutta colpa dell’ultima festa

Juventus, i tifosi non ci stanno e lo sbattono fuori. Tutta colpa dell’ultima festa dove non si è risparmiato anche quando avrebbe potuto farlo

Chi si è imbattuto, domenica sera, nei festeggiamenti dell’Inter, non ha non potuto notare l’atteggiamento di Cuadrado, ex bianconero, nel momento in cui è stato chiamato sulla terrazza del Duomo per prendersi l’applauso della tifoseria nerazzurra.

Accolto da un poco di fischi per appunto il suo passato juventino, Cuadrado si è messo a saltare nel solito coro: “Chi non salta bianconero è”. Che ci sta, ovviamente, lo avrebbero fatto anche i tifosi della Juve al contrario. Ma questo non è proprio andato giù dalle parti di Torino, soprattutto per quello che il colombiano è stato dentro Vinovo prima, e dentro la Continassa poi. Insomma, il passato non si può cancellare in questo modo. E i tifosi della Juventus hanno deciso di andarci fino in fondo, secondo le informazioni riportate da Sport Face.

Cuadrado “cancellato” dal J|Museum

Soprattutto un tifoso bianconero ha deciso di lanciare una petizione online, su charge.org, per chiedere appunto la rimozione di Juan Cuadrado dal museo bianconero. Ed ecco il testo della petizione lanciata che potrebbe raccogliere un bel numero di firme.

“Juan Cuadrado, durante i festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter, ha preso parte al coro ‘Chi non salta bianconero è’ saltando e di conseguenza ha messo una pietra tombale sulla sua avventura alla Juventus. Il gesto è molto grave perché significa non aver rispetto della squadra che ti ha fatto diventare grande. Neanche Antonio Conte, che da molti di noi è considerato un traditore, si è mai permesso di partecipare ad un coro o qualsiasi altra cosa contro la Juventus. Io ritengo, e penso di parlare per la stragrande maggioranza del popolo juventino, che qualsiasi riferimento a Juan Cuadrado presente nel J Museum debba essere rimosso perché non degno di rappresentare la nostra grande e nobile storia“. E voi che consa ne pensate?