Pioli al posto di Thiago Motta: il benservito ribalta la Serie A

Ribaltone sulla panchina di Serie A: Pioli trova un’altra squadra e dice addio al Milan, sarà protagonista in Champions League, ecco tutti i dettagli.

Arriva la conferma riguardo la decisione del mister, che è pronto a vivere una nuova esperienza nel campionato italiano. Non ci sono margini di trattativa con Thiago Motta, ecco perché la società guarda con attenzione a Stefano Pioli che sarà mandato via dal Milan. Al netto delle smentite di rito, la società ha già avviato il casting per il prossimo allenatore.

Tutto pronto per il valzer degli allenatori in Serie A. In lista di sbarco c’è anche Stefano Pioli, che sarà silutato dal Milan al termine di questa stagione. Il tecnico dei rossoneri, un po’ a sorpresa, è la prima scelta della società per il dopo Thiago Motta, che ha scelto di interrompere ogni trattativa con il club.

Ribaltone in panchina: Pioli al posto di Motta

Il tecnico italo brasiliano lascerà il Bologna per firmare con i bianconeri la prossima stagione.

Passi in avanti per quanto riguarda la trattativa di mercato Thiago Motta Juventus.

Non ci sono possibilità, infatti, per un rinnovo di contratto del mister che, una volta completata la sua missione, saluterà il Bologna. L’accordo è già stato raggiunto da tempo con Giuntoli, che aspetta il momento giusto per mandare via Allegri che non rientra più nei piani del club.

Intanto, la squadra rossoblù ha messo nel mirino Pioli per un clamoroso ritorno.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportate dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, Stefano Pioli è un serio candidato per la panchina dle Bologna.

C’è questa clamorosa possibilità, di un ritorno del mister che ha già allenato il Bologna dal 2011 al 2014, conquistando in 97 partite 32 vittorie, 28 pareggi e 37 sconfitte.

Al vaglio del direttore sportivo Sartori, deus ex machina del club, c’è questa possibilità ovvero di riportare a Bologna Stefano Pioli. Il tecnico, in uscita dal Milan, è un serio candidato anche per la panchina del Napoli che, nel frattempo, tratta anche con Antonio Conte.

Per Pioli l’opzione Bologna può essere intrigante, visto che la squadra rossoblù tornerà in Europa dopo 22 anni, per disputare la competizione più importante ovvero la Champions League. Valutazioni in corso da parte del mister, in questo momento concentrato per le ultime quattro con il Milan.