Calciomercato Juventus, accordo con il numero 10: firma fino al 2027

Non è andata oltre il pareggio la Juventus nello scontro diretto di sabato sera contro il Milan. Un punto che muove la classifica.

Lo 0-0 arrivato ieri allo Stadium non sposta di molto il traguardo dei bianconeri, ma lo rende ancora più vicino quando ormai mancano solamente quattro giornate alla conclusione del torneo. La volontà di trovare i tre punti non è mancata, specie nel finale quando la squadra si è riversata in attacco. Tuttavia il risultato non si è schiodato da quello ad occhiali.

Il calendario ci dice che nel prossimo turno ci sarà un altro delicato scontro diretto contro la Roma, ma ormai pare essere solo questione di tempo e poi si potrà ottenere ufficialmente il pass per la prossima Champions League. Magari prima di quella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta che la Juventus ovviamente vuole portare a casa per regalare una gioia alla propria sempre ambiziosa tifoseria.

Juventus, blindato il giovane Ceppi fino al 2027

Poi si potrà finalmente pensare solo al calciomercato. Argomento come sempre attuale, sempre centrale nei pensieri della tifoseria. La Juventus del resto dovrà rinnovare il suo organico e non poco. Ci sarà bisogno di innesti in tutte le zone del campo se si vorrà cercare di lottare per lo scudetto.

Nel frattempo la dirigenza non lavora solo a grandi colpi, ma pensa anche a come rinforzare sempre più la linea verde. Che ha dato tante soddisfazioni nel corso di questi anni. Presto un altro talento potrebbe farsi largo nella strada che porta alla prima squadra. Come ha riportato infatti il giornalista Fabrizio Romano la Juve sta per blindare Paolo Ceppi, giovane classe 2008 che sta per firmare il suo primo contratto da professionista con il club fino al 2027. Ceppi è uno dei gioielli del settore giovanile juventino. Raggiunto già l’accordo tra le parti, la firma sarà solo una formalità.