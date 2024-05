Il successore di Klopp “inguaia” la Juventus: pronti 50 milioni

Il successore di Klopp “inguaia” la Juventus, il Liverpool prova a beffare Giuntoli: in estate potrebbe arrivare l’offerta.

A Liverpool si stanno preparando ad un cambiamento epocale. Dopo nove anni termina l’era di Jurgen Klopp, che già da qualche mese ha annunciato il suo addio. Un tecnico che con la sua filosofia di gioco ha riportato i Reds sul tetto d’Europa e del mondo, vincendo ogni titolo che c’era da vincere.

Con lui al timone il Liverpool è tornato a vincere la Premier League dopo 30 anni e nel 2019 ha riportato sotto la Kop l’agognata Champions League, conquistata in finale contro il Tottenham. Fatto sta che dopo quasi 10 stagioni l’ex allenatore del Borussia Dortmund ha forse avvertito che il suo ciclo fosse terminato. Nell’intervista in cui ha comunicato che questo sarebbe stato il suo ultimo anno al Liverpool, Klopp ha tenuto anche a precisare che non allenerà nessun’altra squadra in Premier League che non siano i Reds. Il club, nel frattempo, negli ultimi giorni sembra aver sciolto le riserve e presto potrebbe annunciare il nome del sostituto. Si tratta dell’attuale tecnico del Feyenoord Arne Slot, pronto a raccogliere un’eredità pesantissima.

Il successore di Klopp “inguaia” la Juventus, Slot ha chiesto Koopmeiners

Slot, a quanto pare, avrebbe già dato qualche “imbeccata” ai dirigenti del Liverpool sulle operazioni di mercato che verranno effettuate in estate.

🚨 Arne Slot has identified £50m-rated Atalanta midfielder Teun Koopmeiners as his first signing once he is confirmed as Liverpool’s head coach. (Source: @MailSport) pic.twitter.com/uKlG4FAcVj — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 1, 2024

L’olandese ha richiesto espressamente il suo connazionale Teun Koopmeiners, obiettivo dichiarato della Juventus. Il centrocampista oggi in forza all’Atalanta, protagonista di un’altra stagione sensazionale, è dunque finito nel mirino dei Reds. Che secondo Mail Sport sarebbero disposti a sborsare almeno 50 milioni per il calciatore della Dea. Ora la palla passa a Cristiano Giuntoli, consapevole che per Koopmeiners potrebbe scatenarsi presto una sorta di asta.