Milan-Juventus al capolinea: il dirigente incontra Zirkzee, il banco è saltato

Milan-Juventus al capolinea: il dirigente ha incontrato Zirkzee e adesso il banco è davvero saltato. Ecco quello che è successo nei giorni scorsi

Senza dubbio Zirkzee è uno dei migliori attaccanti che abbiamo visto all’opera nel corso di questa stagione in Serie A: non solo gol, abbastanza, ma soprattutto una qualità nelle giocate superiore alla media e un’eleganza che da diverso tempo non si vedeva nel campionato italiano. Un giocatore completo, che fa gola alla Juventus, come sappiamo, soprattutto perché il prossimo allenatore dei bianconeri potrebbe essere quel Thiago Motta che lo ha fatto esplodere.

Piace a tutti l’olandese, sul quale il Bayern Monaco ha un diritto di recompra. Ma difficilmente i tedeschi, almeno queste sono le indiscrezioni, lo eserciteranno. Assai più semplice che il giocatore si muova direttamente dagli emiliani. E secondo le informazioni che sono state riportate dal portale francese Sports Zone, nello scorso fine settimana un club di Serie A, il Milan, avrebbe fatto un passaggio fondamentale.

Milan, incontro con Zirkzee

Ibrahimovic e Moncada, si legge, avrebbero infatti incontrato gli agenti gli Zirkzee per trovare un accordo e poi andare all’assalto del cartellino parlando direttamente con il Bologna. Niente accordo trovato, per ora, anche perché sempre secondo la stessa fonte, i rappresentanti del centravanti spingono per la Premier League.

E poi c’è da dire anche che in Italia non solo Juve e Milan sono interessate, ma in caso di partenza di Osimhen, che appare assai probabile, pure il Napoli starebbe pensando al giocatore per sostituire il nigeriano. Un’asta clamorosa, quindi, che si potrebbe scatenare nello spazio di pochissimo tempo. Con la Juventus che, però, ha l’asso nella manica che porta il nome di Motta: siamo sicuri che Zirkzee vorrebbe continuare a lavorare con lui anche nei prossimi anni. Magari in bianconero. Il sogno di molti tifosi.