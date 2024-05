Caso scommesse, incubo bianconero: nuova squalifica UFFICIALE

Caso scommesse, arriva la decisione ufficiale della federcalcio: la sanzione verrà cancellata se non commetterà altre violazoni.

Il suo incubo terminerà ufficialmente il prossimo 25 maggio, quando la Juventus chiuderà la stagione all’Allianz Stadium contro il Monza. Tutti i tifosi bianconeri ovviamente si augurano che, entro quella data, la squadra di Massimiliano Allegri abbia centrato i suoi obiettivi, vale a dire la Coppa Italia e la qualificazione alla prossima Champions League.

In modo tale da poter riaccogliere, nella più totale tranquillità, Nicolò Fagioli, ormai pronto per rimettere piede in campo. La lunga squalifica per la vicenda delle scommesse è quasi terminata: il giovane centrocampista cresciuto nelle giovanili della Juve sarà di nuovo a disposizione del tecnico livornese in occasione del match con i brianzoli di Raffaele Palladino nella giornata che fa calare il sipario sulla Serie A 2023-24. Fagioli non vede l’ora di indossare nuovamente maglietta e pantaloncini e di tornare al centro del progetto Juventus dopo un stop forzato di circa sette mesi. Ha imparato la lezione e lo vuole dimostrare anche sul rettangolo verde, ricominciando da dove aveva lasciato.

Dovrà attendere ancora invece Sandro Tonali, l’altro protagonista – suo malgrado – di uno scandalo che lo scorso autunno ha terremotato il calcio italiano e non solo.

#NUFC midfielder Sandro Tonali has been given a suspended two-month ban from competitive football by an independent Regulatory Commission after self- declaring breaches of FA Betting Rules.

He has also been fined £20,000 and warned by the FA as to his future conduct.

The… pic.twitter.com/D3DprSAhBa

— Newcastle United FC (@NUFC) May 2, 2024