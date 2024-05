La Juventus mette le ali: arriva la comunicazione tanto attesa

La Juventus mette le ali: comunicazione arrivata e Giuntoli in agguato. Il club vuole 30 milioni di euro, ma il contratto in scadenza fa felice il direttore bianconero

Sembrava un’idea così, campata quasi in aria. E invece, a quanto pare, più passa il tempo più la Juventus si starebbe convincendo a piazzare il colpo. Certo, non parliamo di un elemento in saldo, perché a quanto pare il club proprietario del cartellino vorrebbe 30 milioni di euro. Ma il fatto che il suo contratto sia in scadenza permette a Giuntoli di andare a trattare. Magari dimezzando le pretese.

La Juventus, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sembra essere sempre più decisa nell’andarsi a prendersi l’esterno del Manchester United Greenwood: caratteristiche tecniche e un’operazione che anche sotto il profilo dell’ingaggio potrebbe essere sostenibile danno quasi il via libera a Giuntoli, pronto all’assalto.

Greenwood per la Juventus, Giuntoli in pressing

Otto gol in 28 presenze in Liga, con anche 8 assist all’attivo, hanno permesso al classe 2001 inglese di tornare decisamente alla ribalta dopo alcune annate andare storte al Manchester United. Al Getafe, l’esterno offensivo, ha decisamente fatto la differenza in questa stagione e allora gli occhi delle big d’Europa, tra le quali la Juventus, si sono accesi.

Il Manchester United, dentro una profonda rivoluzione della rosa che si potrebbe concretizzare la prossima estate, non ha nessuna intenzione di tenerlo e lo ha messo in vendita. Una comunicazione, questa, già arrivata alla Juventus che adesso vuole affondare il colpo per bruciare la concorrenza. Un altro obiettivo quindi che potrebbe andare a segno. Con Giuntoli che in queste ore di mercato appare scatenato.