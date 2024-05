Licenziamento saltato: Juventus-Thiago Motta, ennesima svolta

Adesso sembrano aver cambiato idea e vogliono continuare con lui, ora, ennesima conferma per Thiago Motta: tutti i dettagli.

Il Manchester United avrebbe l’intenzione di continuare con Erik ten Hag anche nella prossima stagione. Questa decisione è stata presa principalmente a causa della mancanza di un’alternativa chiara e del costo elevato che comporterebbe il licenziamento dell’olandese.

Dopo una stagione altalenante, con risultati alti e bassi, il Manchester United ha deciso di mantenere la stabilità sulla panchina. Nonostante le voci circolate sul possibile cambio di allenatore, la dirigenza del club ha deciso di dare fiducia a ten Hag per un’altra stagione. Questa potrebbe essere vista come l’ennesima conferma che Thiago Motta è sempre più indirizzato verso la panchina della Juventus.

Il Manchester continua con ten Hag, Thiago Motta sempre più verso la Juventus

La decisione di confermare ten Hag è stata motivata anche dal rispetto per il lavoro svolto dal tecnico olandese e dalla sua capacità di sviluppare il gioco della squadra. Nonostante alcune critiche nei confronti del suo stile tattico, ten Hag ha dimostrato di avere una visione chiara del calcio e di essere in grado di portare risultati positivi. Inoltre, il Manchester United ha considerato il costo del licenziamento di ten Hag come un fattore significativo. Licenziare l’allenatore olandese avrebbe comportato il pagamento di una considerevole somma di denaro, che il club preferisce investire altrove, come nel potenziamento della squadra e nell’acquisto di nuovi giocatori.

Con questa decisione, il Manchester United spera di ottenere maggiore stabilità e successo nella prossima stagione, puntando a competere per i titoli nazionali e internazionali sotto la guida di Erik ten Hag. In questo senso, dunque, le alternative della Juventus per Thiago Motta sarebbero sempre meno. In questo senso il matrimonio è sempre più vicino fra le parti.