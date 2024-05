Dal Napoli alla Juventus, il colpo in attacco è una sinfonia di qualità

Ultimissime di calciomercato sul futuro dell’attaccante, che interessa a Napoli e Juventus. Ecco tutti i dettagli su questo affare.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, Giuntoli è pronto a sfidare la sua ex squadra per l’attaccante brasiliano che è entrato nella lista mercato della Juventus per la prossima stagione.

Dopo le voci su Zirzkee, un altro attaccante è nel mirino della Juventus. Si tratta di Gabriel Jesus, che è pronto a lasciare l’Arsenal.

Duello Napoli-Juventus: si accende il mercato

C’è un nuovo calciatore conteso dalle due società, che sono pronte a darsi battaglia per Gabriel Jesus. Il brasiliano, protagonista in questa stagione con la maglia dell’Arsenal, è pronto a lasciare l’Inghilterra per vivere una prima esperienza in Italia. Non sarà facile prenderlo, anche perché è finito nel mirino anche di un’altra big del calcio europeo: ecco quale.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, una delle massime priorità dell’Atletico Madrid per la prossima stagione è ingaggiare Gabriel Jesus. La stessa fonte spiega che l’attaccante brasiliano potrebbe lasciare l’Arsenal per andare nellala squadra del Cholo Simeone.

L’Atletico per Gabriel Jesus potrebbe rappresentare una destinazione molto interessante. Tuttavia, concludere un acquisto di questa portata non sarà facile per l’Atletico Madrid che dovrà superare la concorrenza anche di Napoli e Juventus che sono interessate a Gabriel Jesus.

Entrambe le società avrebbero già mostrato interesse per l’attaccante che può lasciare i Gunners per una cifra compresa tra i 60-65 milioni di euro.