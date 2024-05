Inter in Serie C, fanno come la Juve: manca solo l’ufficialità

Inter in Serie C, ormai tutti hanno deciso di fare come la Juventus: manca solamente l’ufficialità di quello che si potrebbe vedere tra due stagioni

Come spesso succede, quando un progetto è ottimo, e permette di guardare al futuro, viene preso ad esempio. La Juventus, come al solito, ha dato il là, e ora sono diversi i club che vogliono fare come i torinesi.

Parliamo in questo caso dell’Under 23: la seconda squadra in Italia, la prima seconda squadra in Italia, è stata quella bianconera. Si è accodata dopo un paio di stagioni l’Atalanta e adesso, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il prossimo anno tra le squadre partecipanti alla terza serie ci potrebbe essere anche il Milan. Al momento, si legge, l’unica società pronta ad allestire sin da subito una formazione che potrebbe giocare il prossimo campionato è proprio quella rossonera. Ma non sarà l’unica nelle stagioni a venire.

Inter in Serie C, anche i nerazzurri pronti a copiare

Anche l’Inter, infatti, sarebbe pronta a mettere su il progetto di seconda squadra, ma non nell’immediato, dalla stagione 2025–2026 “questo poiché vi sono dei ritardi legati alle problematiche strutturali”.

Come detto il progetto è vincente, basti vedere tutti i giocatori passati dalla C che hanno debuttato in Prima Squadra dentro la Juventus e che il club ha mandato pure in prestito in Italia. Giocatori che, come si diceva una volta, “si fanno le ossa”, giocando con elementi anche di valore, contro formazioni che investono un bel po’ di denari, e che vuoi o non vuoi crescono in maniera importante. Insomma, tutti dietro la Juventus. Come al solito, aggiungiamo noi.