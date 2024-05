Presidente Juventus-Antonio Conte: cena galeotta, ecco cosa è successo

Presidente Juventus-Antonio Conte, il ritorno del tecnico salentino resta un’opzione: l’incontro non è passato inosservato.

Il grande sogno di numerose squadre, italiane e non, ha un nome e un cognome. Si chiama Antonio Conte, l’ex condottiero di Juve e Inter che – a parlare è il suo curriculum – vuol dire vittoria quasi certa. Una fama che il tecnico salentino si è costruito in maniera certosina nel corso dell’ultimo decennio, facendo incetta di titoli praticamente ovunque.

Fu proprio lui, nell’ormai lontanissimo 2011, a “ricostruire” una Juventus reduce da stagioni non particolarmente positive ed a riportarla sul tetto d’Italia. Con Conte in panchina iniziò l’epopea dei nove scudetti, un’era forse irripetibile iniziata nel migliore dei modi. L’allenatore di origini leccesi ha realizzato qualcosa di simile anche a Milano con l’Inter: era da circa 10 anni, vale a dire dai tempi del Triplete, che i nerazzurri non vincevano lo scudetto. E c’ha pensato lui a ricreare quella mentalità vincente che oggi Lautaro Martinez e compagni stanno sfruttando per accumulare titoli su titoli (nazionali). Certo, c’è anche qualche rara “macchia” nella sua lunga carriera, ad esempio la non esaltante esperienza in Premier League con il Tottenham, conclusasi nel marzo 2023.

Presidente Juventus-Antonio Conte, l’incontro ad una cena a Torino

Dopo un anno Conte è pronto per tornare in pista: le pretendenti, dicevamo, non mancano. C’è l’imbarazzo della scelta ma l’ex tecnico bianconero è alla ricerca di un progetto allettante.

‼️👀 🗣️”C’é stata una cena a Torino, non chiedetemi perché e per come, che ha messo allo stesso tavolo il Presidente Ferrero e Antonio #Conte. Questa cena é stata ripetuta, parrebbe non si sia parlato di #Juventus ma ci stiamo lavorando….” [ Momblano – @juventibus ] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) May 3, 2024

Il Napoli lo sta corteggiando in maniera insistente ed è finito da tempo pure nel mirino del Milan, anche se i rossoneri sembra stiano guardando altrove. Tornare alla Juventus sarebbe uno dei suoi grandi sogni, sebbene in società non siano in questo momento tutti concordi su un Conte 2.0. Eppure, come ha riferito il giornalista Luca Momblano durante la trasmissione Juventibus su Twitch, nei giorni scorsi ci sarebbe stata una cena a Torino in cui allo stesso tavolo sedevano Conte e il presidente bianconero Ferrero. “Questa cena é stata ripetuta – ha detto – Parrebbe non si sia parlato di Juventus ma ci stiamo lavorando”.