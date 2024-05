Rottura del legamento crociato: il domino tramortisce anche la Juve

Annuncio ufficiale da parte del club: rottura del crociato per il difensore. Il dominio colpisce anche la Juventus che adesso rischia grosso, ecco i motivi.

Importanti aggiornamenti che cambiano il futuro del giocatore e della società che adesso dovrà intervenire sul mercato, in vista della prossima stagione, per sostituire al meglio il calciatore. C’è la necessità di rimpiazare al meglio uno dei top della squadra, che ha subito un bruttissmo infortunio e che tornerà fra 7 mesi.

La conferma è arrivata dal club che, attraverso un comunicato, ha informato i tifosi sulle condizioni del giocatore. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato. Una tegola non di poco conto per l’allenatore, che perde uno dei big per questo finale di stagione. L’operazione sarà svolta nei prossimi giorni con Lucas Hernandez che dovrà stare fermo ai box per ben 7 mesi. Batosta tremenda non solo per il Psg ma anche per la Nazionale francese che in vista di Euro 2024 perde uno dei titolarissimi.

Infortunio Lucas Hernandez: il Psg prende il sostituto dalla Juventus

Il difensore del Psg si è fatto male nel corso della semifinale d’andata di Champions League, contro il Borussia Dortmund. Gli esami strumentali hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore, con il calciatore che tornerà a disposizione fra sette mesi. Adesso il Psg dovrà intervenire sul mercato per prendere il sostituto di Lucas Hernandez. In questo dominio potrebbe rientrare anche Bremer, che a determinate cifre può lasciare la Juventus la prossima stagione.

Bremer al Psg per sostituire Lucas Hernandez?

Ipotesi assai concreta, con i francesi pronti a pescare dal mercato italiano per prendere un nuovo difensore centrale.

Il brasiliano della Juventus è uno di quelli che potrebbe lasciare i bianconeri a fronte di una proposta dai 45-50 milioni di euro. Una cifra considerevole che il Psg può mettere sul piatto, in virtù dell’infortunio di Lucas Hernandez che tornerà a disposizione fra sette mesi.

L’infortunio del francese, che si è rotto il legamento crociato, costringerà il Psg ad intervenire per acquistare un nuovo centrale difensivo.