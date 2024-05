Sacrificio di lusso per la Juve: un centrocampista spaziale con i suoi soldi

Calciomercato Juventus, un sacrificio di lusso per avere i soldi da investire in mezzo al campo. Ecco la situazione che si potrebbe creare dentro i bianconeri

In mezzo al campo manca qualcosa. Evidente. La Juve la prossima estate in quella zona ha bisogno di un innesto, magari di qualità, che possa aiutare Allegri o chi per lui nelle scelte. Non sarà facile, i giocatori forti chi ce li ha se li tiene, ma con le risorse finanziarie giuste allora tutto è possibile.

Praticamente è questo il concetto espresso, ai microfoni di Rai Sport, dall’ex direttore di TuttoSport Xavier Jacobelli. Che intanto non esclude ancora del tutto la pista Conte. E poi apre uno scenario importante su quelle che potrebbero essere le prossime mosse di mercato bianconere. Ma andiamo a vedere insieme quello che ha detto.

Calciomercato Juventus, le mosse di Giuntoli

“Jorginho? Sarebbe un giocatore più utile di Sudakov a centrocampo. Thiago Motta? Dipende molto da quali saranno i margini di manovra di Giuntoli sul mercato. Siamo sempre lì, se i vincoli di bilancio sono talmente rigidi da imporre alla Juventus una cessione eccellente Bremer o Chiesa o Vlahovic potrebbero essere in vendita, ma è necessario per la Juventus avere in mezzo al campo giocatori da Juventus e non è più tempo di esperimento”.

Quindi, un addio “speciale”, per incassare una cifra importante, da investire in un elemento che in mezzo al campo possa decisamente fare la differenza. Questo è succo del discorso di Jacobelli. Che ci potrebbe anche stare viste le qualità tecniche non eccelse davanti alla difesa della Juventus.