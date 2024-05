Scambio da favola Zirkzee: la Juventus trafigge l’Inter con una mossa

Calciomercato Juventus, i bianconeri puntano il talento del Bologna con l’opzione dello scambio: i dettagli della situazione.

La Juventus sta pianificando una mossa audace per assicurarsi Joshua Zirkzee, l’attaccante olandese del Bologna che ha attirato l’interesse delle principali squadre di Serie A, in particolare Milan e Inter. Nonostante i segnali positivi riguardo al rinnovo dei contratti di Vlahovic e Chiesa, la Juventus, guidata da Cristiano Giuntoli, vuole anticipare la concorrenza e assicurarsi il talento emergente.

Il direttore sportivo bianconero ha messo a punto un piano strategico per garantire l’arrivo di Zirkzee, che potrebbe coinvolgere diverse contropartite nella trattativa con il Bologna. Tra queste, spiccano i nomi di Iling-Junior, precedentemente nel mirino del direttore sportivo del Bologna Sartori, e Moise Kean, destinato a lasciare la Juventus. Inoltre, la Juventus cercherà di incassare un tesoretto significativo dalla cessione di alcuni giocatori di cui dispone, come Soulé e Kean, per finanziare il mercato estivo.

Scambio con contropartite per Zirkzee: la mossa di Giuntoli

Con Vlahovic, Chiesa, Yildiz e il possibile arrivo di Zirkzee, la Juventus punta a formare un attacco stellare capace di competere per lo scudetto e rompere il dominio dell’Inter nel campionato italiano. Tuttavia, la situazione di Zirkzee è complessa a causa della clausola di recompra da parte del Bayern Monaco e della valutazione del Bologna, che si aggira intorno ai 60 milioni di euro.

Inoltre, altri giocatori come Milik potrebbero essere ceduti per contribuire alle casse bianconere. Con una serie di mosse strategiche e un occhio attento alle opportunità di mercato, la Juventus si prepara a rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Certamente l’arrivo dal talento olandese garantirebbe alla squadra bianconera un attacco decisamente importante anche in vista della possibile qualificazione in Champions League. Rimaniamo dunque in attesa di scoprire quali saranno le prossime mosse di mercato della squadra bianconera.