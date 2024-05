Dalla Juventus all’Arabia: “vola” via a costo zero

È iniziato il conto alla rovescia per la Juventus, che nel prossimo weekend giocherà uno scontro diretto molto importante.

Sarà la Roma di Daniele De Rossi il prossimo ostacolo da superare per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che ormai è davvero ad un passo dalla matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Vale a dire l’obiettivo minimo stagionale da conquistare.

In questo 2024 il cammino della Juventus non è stato certo dei migliori in campionato. Poche le vittorie conquistate e probabilmente il pensiero già rivolto alla Coppa Italia e alla prossima stagione. A piccoli passi i bianconeri comunque si stanno avvicinando verso il traguardo ma c’è la necessità di mettere ancora del fieno in cascina. E contro la Roma non si potrà assolutamente sbagliare. Nel frattempo la dirigenza sta effettuando tutte le valutazioni del caso proprio in ottica futura, pensando alle scelte che dovrà effettuare in sede di mercato.

Juventus, Hermoso via dall’Atletico ma tentato dall’Arabia

Una lista di potenziali acquisti la Juventus l’avrà già fatta, ma bisognerà sempre guardare al portafogli. Ed è per questo che si guarderà con attenzione all’elenco dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino.

Mario Hermoso sabe que su etapa en el Atlético terminará en junio porque su contrato expira y no será renovado. Hasta la fecha se han producido acercamientos concretos procedentes principalmente de Arabia. 👇🇸🇦 https://t.co/QJbb4qI3Pp — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 3, 2024

Tra questi c’è il difensore Hermoso dell’Atletico Madrid, visto che il suo contratto con i colchoneros scade il prossimo 30 giugno. E’ stato accostato in passato alla Juve, ma il suo futuro difficilmente sarà in Italia. Come riportato da Matteo Moretto su Twitter infatti l’Arabia è pronto ad accoglierlo, mettendo sul piatto somme di ingaggio che nel vecchio continente non sono proponibili.