Juventus, vinci premi ed esperienze: devi solo fare questo

Juventus, inizia un’era tutta nuova per i tifosi. In ballo c’è la possibilità di avvicinarti sempre più alla tua squadra del cuore.

Gianpiero D’Alessandro non è né un grafico e né un designer. È un artista a tutti gli effetti e non ci sorprende affatto che la sua bravura e la sua ormai conclamata popolarità gli abbiano spianato la strada per una collaborazione con la Juventus.

Già, perché c’è anche la fashion house del web 3.0 InBetweeners, fondata da lui e dall’imprenditore Pasquale D’Avino, nel progetto che lo lega, adesso, alla Vecchia Signora e ad Adidas. Una collaborazione che “profuma” di futuro e che si basa su una collaborazione che racchiude, al suo interno, 1897 items digitali. Un numero per nulla casuale, quello scelto dall’azienda che ha visto la luce nel dicembre 2021, che rende bensì omaggio all’anno in cui è stato fondato il club bianconero.

Acquistando qualcosa di questa collezione, si avrà la possibilità di vincere premi esclusivi ed esperienze, come third adidas e kit away. Ispirati, ovviamente, al simbolo emblema di questa fashion house web, ovvero il mitico Orsetto Blue di Gianpiero D’Alessandro.

La Juventus “sposa” il mood di InBetweeners

Una collezione indubbiamente unica nel suo genere, insomma, che strizza un po’ l’occhio all’amore per la Juventus e un po’ alla dolcezze di questo ormai iconico orsetto noto in tutto il mondo. E che vuole promuovere, come facilmente intuibile, una forma tutta nuova di coinvolgimento dei tifosi.

“L’arte scelta per questo kit si ispira ai ricordi di un bambino – così D’Alessandro ha motivato la scelta di includere Blue nel progetto – L’orsetto Blue tiene in mano l’iconico pallone Tango. Tra gli elementi si vedono una Jeep giocattolo, alcune nuvole, la Mole Antonelliana sullo sfondo, un cuscino e un mattoncino”.

“Il mondo appartiene a chi sogna e a chi si emoziona. Grato per questo progetto”, ha scritto ancora sui suoi profili social l’artista del web 3.0.