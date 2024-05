Nominano Vlahovic e Bremer: la reazione di Thiago Motta è subito virale

Calciomercato Juventus, i tifosi bianconeri hanno interpretato in un solo modo il segnale mandato ieri da Thiago Motta: la reazione è virale

In un mondo che ormai è diventato talmente social che tutti i segnali che arrivano vengono interpretati in mille modi, ce n’è uno che i tifosi bianconeri hanno deciso di vedere solo ed esclusivamente in uno.

Insomma, mai come prima d’ora i tifosi della Juventus sembrano uniti. E il mai prima d’ora, ovviamente, è legato alla scelta del nuovo allenatore. Parliamo di Thiago Motta, che ieri con il suo Bologna ha pareggiato zero a zero contro il Torino di Juric, e che forse sente già aria di casa. Il perché? Alla fine della partita, l’inviato di Dazn, ha posto una domanda “juventina” all’attuale trainer degli emiliani: una domanda non su Vlahovic e Bremer, ma facendo riferimento proprio ai giocatori bianconeri.

La reazione di Thiago Motta

E cosa è successo? Thiago Motta si è messo immediatamente a sorridere, lo ha fatto in maniera spontanea. E questo per molti tifosi della Juventus sui social è un segnale di quello che sarà il suo futuro. Un futuro che molti descrivono a tinte bianconere, con un Zirkzee come richiesta e con un Calafiori come altro obiettivo.

hanno nominato vlahovic e gli spunta un sorriso a 32 denti pic.twitter.com/pKqw96sHhh — sofi mottiana (@fqgioli) May 3, 2024

C’è da dire, comunque, che di conferme ufficiali non ne sono arrivate da nessuna parte. E ci mancherebbe, ovviamente, visto che manca ancora un po’ di tempo alla fine della stagione. Ma se adesso bisogna dare a tutto un’interpretazione (e questo succede anche quando realmente non c’è nulla) allora non si può dire che Motta un segnale non lo abbia mandato. Dal video sopra, che potete vedere tranquillamente anche voi, il sorriso è quello dei giorni migliori. Chissà se è davvero tutto fatto. Lo scopriremo presto.