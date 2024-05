“Thiago Motta al Psg”: boomerang Juve, la Champions chiude il cerchio

“Thiago Motta al Psg”. Continuano le voci riguardanti il futuro allenatore della Juventus. E l’apparente certezza potrebbe tramutarsi in beffa.

La Roma attende la Juventus e la formazione di Massimiliano Allegri attende con impazienza un ritorno alla vittoria che assicurerebbe, al contempo, l’ingresso in Champions League.

La Roma è reduce dalla cocente sconfitta interna nella semifinale di andata di Europa League. Troppo forte il Bayer Leverkusen per la formazione di Daniele De Rossi. Una squadra che è apparsa anche un po’ sulle gambe per via dei numerosi impegni ravvicinati.

Una Juventus ‘normale’ potrebbe, e dovrebbe, approfittare di questa condizione psico-fisica non ottimale dei giallorossi, ma quale Juventus si presenterà sul terreno dell’Olimpico domani sera?

Le uniche certezze che può assicurare in questo momento Allegri riguardano gli assenti. Contro la Roma saranno due: Alex Sandro, e non è detto che sia una brutta notizia ed il neo 19enne, Kenan Yildiz, e questa sì che non è una buona nuova.

Raggiungere la Champions per iniziare a programmare il futuro prossimo. Iniziando dal tecnico. Su Massimiliano Allegri continuano ad arrivare conferme. Sarà addio. Ma è davvero sicuro che sarà Thiago Motta il nuovo tecnico della Juventus nella stagione 2024-2025?

C’è chi dice no

Nelle ultime ore, accanto al mare di certezze riguardanti l’approdo a Torino del tecnico italo-brasiliano del Bologna, si stanno levando ‘onde anomale’ di dissenso. C’è chi dice no e non crede a Thiago Motta alla Juventus.

Roberto Pruzzo, ex bomber della Roma, intervenuto a Radio Radio, ha parlato del futuro di Thiago Motta, tecnico che ormai da settimane viene accostato alla Juventus. Le sue parole hanno fatto venire i brividi ai tifosi bianconeri.

“Io ho la sensazione che Thiago Motta voglia puntare su Parigi se il PSG non vincerà la Champions“. I dubbi sembrano aumentare, poiché anche le parole rilasciate da Fabio Caressa a Radio Deejay sembrano viaggiare nella medesima direzione:

“Mi risulta che Thiago non è convintissimo di andare alla Juve e viceversa, mi hanno detto che potrebbe essere in attesa del PSG se non confermano Luis Enrique. E non è convintissimo di lasciare Bologna.

Ma non è che la Juve c’ha il bene di rifugio che è Conte che torna? Conte è più caricato dai tifosi che dalla società, mi sembra strano che nessuna squadra punti su di lui“. Allegri, Motta, Conte. Alla Continassa prosegue il gioco delle tre carte per il futuro tecnico.

Fino a quando?