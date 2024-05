Annuncio UFFICIALE in arrivo: la Juventus non è tornata indietro

Annuncio UFFICIALE in arrivo. In queste settimane di fine stagione saranno diverse, e importanti, le risposte che arriveranno dalla Juventus.

Juventus, se ci sei batti un colpo. L’aria attorno a noi è decisamente più dolce. La primavera sembra essere arrivata davvero, al di là di quanto annunciato dai calendari. La primavera, inoltre, coincide sempre con la fine del letargo.

Chissà se anche la Juventus di Massimiliano Allegri si desterà, finalmente, dal lungo sonno invernale. Un sonno che ha portato 13 punti nelle ultime 13 gare di campionato. Roma, e la Roma, ci daranno la risposta.

La Juventus proverà ad alzare la testa e a tentare un colpo di coda che allenterebbe tensioni e che farebbe tirare un sospiro di sollievo gigantesco dalle parti della Continassa. Una vittoria che significherebbe Champions League e presupposti diversi in vista della prossima stagione.

Perché checché ne dica il direttore sportivo dell’Inter, il buon Piero Ausilio, la Juventus a questa stagione non poteva chiedere di più e non poteva ambire a qualcosa di più che non fosse un posto valido per ritornare nella competizione più importante. Il problema, semmai, è che l’obiettivo avrebbe potuto, e dovuto, centrarlo ben prima. E decisamente meglio.

Arrivano i primi annunci della Juventus

Quando la Champions sarà matematica, basterebbe la vittoria contro la Roma, la Juventus inizierà a pensare alla prossima stagione. Concretamente.

Qualcosa, però, già si sta muovendo. Ed è qualcosa che riguarda direttamente i tifosi della Juventus. Il tifo bianconero, anche in questa stagione così complicata e contraddittoria, ha risposto alla grande. La casa della Juventus, l’Allianz Stadium, ha presentato il ‘Tutto esaurito’ nel 95% delle gare interne della formazione di Allegri.

Il 100% è ad un passo e quel passo deve compierlo la società allestendo una formazione competitiva, in grado di suscitare nuovi entusiasmi. Intanto la società bianconera è al lavoro per studiare una campagna abbonamenti per la stagione 2024-2025 che non presenti sostanziali aumenti di prezzo.

Qualora vi dovessero essere questi dovrebbero rimanere all’interno di un massimo del 10% del costo attuale. Prezzi sostanzialmente invariati, tranne rare, e contenute eccezioni, una società, ed una squadra, in grado di riportare in alto la Juventus ed ecco che l’Allianz Stadium tornerà ‘il fortino inespugnabile’ come lo è stato per oltre un decennio.

Ed anche le dichiarazioni di inizio stagione di Giuntoli saranno decisamente diverse. Per la gioia di Ausilio e Marotta.