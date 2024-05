Calciomercato Juventus, Giuntoli l’ha detto chiaro e tondo: oltre 30 milioni di euro

By

Calciomercato Juventus tra sogni e realtà. Il lavoro che attende Cristiano Giuntoli presenta difficoltà. A partire dal budget a disposizione.

Roma-Juventus è alle porte. Mancano soltanto poche ore all’appuntamento dello Stadio Olimpico dove giallorossi e bianconeri daranno vita ad una sfida che ne contiene al suo interno diverse altre.

Si parte da una gara che potrebbe marcare la corsa in direzione Champions League. Con una vittoria, infatti, la formazione di Massimiliano Allegri taglierebbe il fatidico traguardo e potrebbe tirare un bel sospiro di sollievo.

Risultato che non vedrebbe di buon occhio la Roma di Daniele De Rossi. L’Europa League, dopo la netta sconfitta interna patita contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, è una strada pressoché segnata e soltanto il campionato può ridare speranze in ottica Champions.

Gli scontri diretti, sia per la Juventus che per la Roma, risulteranno determinanti per scoprire quali saranno le cinque compagini che rappresenteranno l’Italia nella competizione europea più importante. Se l’Atalanta vincesse poi l’Europa League potrebbero essere sei!

Roma-Juventus è anche la sfida tra un giovane tecnico, De Rossi, che già si sta facendo valere in una piazza che si conosce benissimo, ma anche estremamente esigente come quella romanista ed uno più esperto, Allegri, che può vantare sei scudetti e tante critiche.

Roma-Juventus è la partita di Huijsen

Un altro aspetto non trascurabile, all’interno della grande sfida dell’Olimpico, è la presenza, tra le fila giallorosse, di uno dei migliori prodotti della Next Gen bianconera, l’olandese, naturalizzato spagnolo, Dean Huijsen.

Ha da poco compiuto diciannove anni e tra poco conoscerà anche il suo futuro. Intanto lo ha provato ad anticipare Giovanni Albanese e le indicazioni sembrano già chiare:

“Il Borussia Dortmund pare intenzionato a fare sul serio per Huijsen: per la Juventus è cedibile solo per un’offerta importante, superiore ai 30 milioni di euro. Intanto domani il difensore classe 05 affronterà i bianconeri da avversario“.

Al momento l’unica certezza che riguarda Dean Huijsen è che al termine della stagione, conclusosi il suo prestito alla Roma, farà ritorno a Torino e lì si deciderà il suo futuro. Un suo addio, però, non farebbe felice nessuno alla Juventus.

Anche per questo l’eventuale offerta dovrà essere irrinunciabile.