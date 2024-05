Firma e ritorno lampo: Juventus spalle al muro

C’è già tanto fermento in casa Juventus in chiave calciomercato, anche se la stagione attuale non si è ancora conclusa.

Sono quattro le partite che la squadra di Allegri deve ancora disputare, la prima oggi sul campo di una Roma che è una diretta rivale per un posto in Champions League. Il traguardo ormai è vicino per i bianconeri, che con pochi punti potrebbero riuscire a centrare l’obiettivo minimo stagionale.

Nel frattempo è logico che la dirigenza abbia iniziato a pianificare il futuro, nel tentativo di allestire una rosa che dovrà essere brava a gestire tutti gli impegni che ci saranno. I tifosi vogliono di più, dopo tanti anni sperano che la loro squadra del cuore possa essere in grado di lottare per il tricolore. Ma non sarà semplice, visto che la concorrenza sul mercato è sempre molto agguerrita.

Si è parlato già di diversi possibili rinforzi in arrivo per i bianconeri in ogni zona del campo, con Giuntoli alla ricerca di possibili affari. Un giocatore che recentemente è stato accostato alla Juve è la punta inglese Mason Greenwood, rinato in Spagna con la maglia del Getafe.

🚨Exclusive: Getafe have opened talks with Manchester United regarding the possibility of a new loan deal for Mason Greenwood.

United are focused on securing a sale, but would consider another loan move. #MUFC

Story w/ @GuillermoRai_ @TheAthleticFC:

— Dan Sheldon (@Dan_Sheldon_) May 4, 2024