Juventus-Milan infinita: l’offerta fa saltare il banco

Non solo Zirkzee, c’è un altro giocatore conteso da Juventus e Milan. Arriva l’offerta che fa saltare il banco: ecco le ultime di calciomercato.

Duello a distanza, Milan e Juventus, in sede di mercato. Moncada e Furlani da una parte e Giuntoli dall’altra, hanno messo nel mirino lo stesso obiettivo in vista della prossima stagione. Si tratta del giocatore che, in Serie A, può fare la differenza ed alzare il livello qualitativo di entrambe le rose. All’interno delle due squadre, infatti, manca un calciatore dalle caretteristiche del centrocampista che ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ed è pronto a chiudere la sua esperienza in Premier League.

Valutazioni in corso da parte del club che sta lavorando per cedere il centrocampista nel corso della prossima finestra di mercato. Il giocatore, che ha da poco cambiato agente, è pronto a vivere una prima esperienza in Italia.

Duello Juventus e Milan: dopo Zirkzee un altro calciatore conteso tra i due club

A fare il punto della situazione è il giornalista, esperto di mercato, Nicolò Schira che ha riportato l’indiscrezione relative all’interesse di Milan e Juventus per il centrocampista del Tottenham.

Già cercato a gennaio, i bianconeri non affondarono il colpo a causa delle richieste esorbitanti degli Spurs. Adesso la situazione è cambiata, visto che è il calciatore che ha chiesto ufficialmente la cessione nel prossimo mercato estivo.

“Pierre-Emile Højbjerg vorrebbe lasciare il Tottenham nel mercato estivo. Il suo contratto scade nel 2025 e il suo nuovo agente lo ha offerto al Milan, al Napoli e alla Juventus”.