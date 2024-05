Roma-Juventus, sfida totale sul mercato: si sblocca il doppio affare

Oggi la Juventus torna in campo per disputare una delle ultime partite stagionali di questo campionato di serie A.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri sarà di scena all’Olimpico per affrontare la Roma di Daniele De Rossi. Squadra che è una diretta rivale per la zona Champions League e che potrebbe essere stanca visto l’impegno europeo con il Bayern giocato appena giovedì scorso.

Una partita nella quale sarà fondamentale per la Juventus riuscire a conquistare quei punti che potrebbero consentirgli di centrare matematicamente la qualificazione alla prossima edizione del torneo internazionale. Un traguardo prestigioso che consentirebbe alla squadra bianconera di giocare contro le altre big del vecchio continente. Ma non solo perché giocare in Champions vuole anche dire garantirsi delle somme economiche importanti che la dirigenza dovrà spendere bene in chiave calciomercato. Servono rinforzi in tutte le zone del campo se si vorrà avere l’ambizione di lottare per dei traguardi importanti.

Juventus, Spinazzola e Cherubini possono arrivare a parametro zero

Lo scontro con la Roma dunque come detto sarà fondamentale per la classifica e in chiave mercato non bisogna dimenticare che ci sono alcuni giocatori giallorossi che potrebbero cambiase casacca e dalla prossima stagione vestire proprio la maglia della Juventus, così come racconta l’edizione odierna di Tuttosport.

Tutto da definire infatti il futuro di Leonardo Spinazzola. Il contratto del laterale sinistro con la Roma scadrà il prossimo 30 giugno e per ora il rinnovo pare lontano. Una occasione da sfruttare per i bianconeri, che potrebbero ingaggiarlo a parametro zero. Il suo arrivo potrebbe dare il via libera alla cessione di Kostic. Spinazzola conosce bene Torino, visto che è cresciuto proprio in bianconero come professionista. Oltre a lui potrebbe arrivare anche Cherubini, giovane centrocampista della Primavera giallorossa. Sarebbe dovuto andare alla Juve già nell’ambito dell’affare Huijsen. Ora è probabile che passi in bianconero da svincolato, ottimo rinforzo per la Next Gen.