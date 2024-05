Colpaccio Capitale, nuovo 10 Juventus: il ribaltone è servito

Colpaccio Capitale, sembra che ci siano stati già i primi contatti tra i due club: la trattativa adesso può partire.

La Champions League, dopo il pareggio di ieri con la Roma, è più vicina. Ma la Juventus non può ancora festeggiare il tanto atteso ritorno nell’Europa che conta. Non può per colpa di una prolungata astinenza di vittorie che continua ormai da un mese.

Nella Capitale i bianconeri, pur non sfigurando, hanno mancato di nuovo l’appuntamento con i tre punti, restando a +2 sul Bologna e a +6 sulla Roma. Il terzo posto per adesso è “salvo” ma per chiudere in fretta la partita bisognerà battere la Salernitana già retrocessa nella prossima giornata per poi arrivare, si spera, allo scontro diretto con gli uomini di Thiago Motta con la qualificazione già in tasca. Senza dimenticare che, tra i match con granata e rossoblù, la Juventus disputerà la finale di Coppa Italia con l’Atalanta: ancora un viaggio a Roma, ma stavolta per disputare un match che mette in palio un trofeo. Cristiano Giuntoli, intanto, attende con una certa ansia. Il responsabile dell’area sportiva bianconera vuole iniziare a programmare con la massima tranquillità la prossima stagione ed ha fretta di sapere se la Juve sarà protagonista della coppa dalle grandi orecchie oppure no.

Colpaccio Capitale, la Lazio più vicina a Colpani

C’è invece chi già si sta muovendo con decisione ed uno dei club più attivi sembra essere la Lazio, che ha messo nel mirino un obiettivo della Signora.

Stiamo parlando di Andrea Colpani, centrocampista del Monza nonché una delle rivelazioni di questo campionato. Con un bottino di 8 gol e 4 assist non sorprende che sia attualmente uno dei più corteggiati. Secondo Calciomercato.it, il “Flaco” – questo il soprannome di Colpani – gradirebbe il trasferimento alla Lazio e pare che ci siano stati già dei contatti tra i due club. I brianzoli lo valutano 20 milioni di euro il giocatore, che recentemente ha firmato un contratto fino al 2028.