Conte nuovo allenatore della Juve: annuncio bomba del grande ex

Conte nuovo allenatore della Juventus: nonostante tutti ancora parlino di un accordo con Thiago Motta, spunta la pista del grande ritorno

Thiago Motta prossimo allenatore della Juventus: così viene detto da molti, con un accordo che sarebbe già stato trovato e con incontri per iniziare a pianificare le prossime mosse di mercato. Ma fin quando non ci sarà l’ufficialità di questo (se mai tutto questo fosse vero), allora le voci di un possibile ritorno di Antonio Conte in bianconero rimarranno vive.

Senza dimenticare, comunque, che il lavoro di Massimiliano Allegri – nonostante tutto quello che si legge in giro – è sicuramente da sottolineare. Il tecnico, vuoi o non vuoi, come o non come, ha raggiunto gli obiettivi che la società gli ha chiesto. Sta per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, è in finale di Coppa Italia, e il prossimo anno la sua squadra giocherà cinque competizione contando anche Supercoppa e Mondiale per Club. E poi c’è da dire che il suo contratto è anche bello pesante per le casse della società, quindi se ci sarà un addio non sarà a cuore leggere.

Conte alla Juventus, la sentenza di Moggi

In tutto questo, come detto, si parla ancora di Antonio Conte. Un nome mai messo da parte nonostante su di lui a quanto pare ci sia pure l’interesse del Napoli. A dire la propria sulla questione prossimo allenatore bianconeri ci ha anche pensato il grande ex, Luciano Moggi.

“Chi sarà l’allenatore della Juventus ? Secondo me se Conte non va al Milan potrebbe andare alla Juve. Però é un’impressione mia, potrebbe essere un’impressione lontana della realtà. Speriamo che sia vicina….” ha detto intervenendo a Juventibus. Insomma, un Conte che ancora è lì, pronto semmai a tornare per l’avvicendamento al contrario, visto che era stato proprio Allegri a prendere il suo posto.