Juventus-Barcellona al fotofinish: si sblocca l’affare a zero

Un altro punto in cascina per la Juventus che si sta avvicinando a ritmo lentissimo verso il suo traguardo stagionale.

La qualificazione alla prossima edizione della Champions League è sempre più vicina per i ragazzi di Massimiliano Allegri, ormai solo la matematica manca per far festa. Certo è che i tifosi avrebbero preferito dormire sonni più tranquilli a tre giornate dalla fine del torneo. Lo avrebbero voluto anche i giocatori, che del resto hanno una finale di Coppa Italia all’orizzonte.

Vincere un trofeo sarebbe importante sia perché consentirebbe di arricchire la bacheca della Juventus, ma soprattutto perché sarebbe una spinta emotiva non da poco per un gruppo che deve crescere tanto nei prossimi anni. Una spinta decisiva arriverà dal mercato. Perché con i soldi in arrivo dalla Champions League il club avrà modo di scegliere i suoi rinforzi per il futuro. Serviranno elementi in tutte le zone del campo se si vorrà competere per lo scudetto.

Juventus, per Spinazzola si fa avanti anche il Barcellona

Anche per motivi di bilancio ovviamente la Juve non disdegnerà l’opportunità di ingaggiare dei futuri svincolati. Del resto a giugno scadranno tanti contratti in giro per l’Europa. E prendere rinforzi a parametro zero è una occasione che Giuntoli dovrà riuscire a sfruttare nel migliore dei modi.

Si è parlato già nei giorni del possibile interesse della formazione bianconera nei confronti di Leonardo Spinazzola, il cui accordo con la Roma scadrà appunto il prossimo 30 giugno. Tmw ha spiegato di come non ci sia solo la Juve interessata a lui, ma in Italia anche il Milan. Ma non solo, perché anche il Barcellona avrebbe chiesto informazioni sul suo conto. Tuttavia lo stesso sito non esclude nemmeno una permanenza nella capitale. Se la Roma gli proporrà un nuovo accordo è possibile che Spinazzola, rilanciato titolare da De Rossi, possa vestire ancora il giallorosso.