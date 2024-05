Pogba, accordo UFFICIALE: firma ‘a quattro zeri’

Nuovo accordo ufficiale per Paul Pogba: il centrocampista francese in un ruolo inedito

Paul Pogba non vedrà il campo per 4 anni. Dopo la squalifica per doping, in seguito all’utilizzo del Dhea, il centrocampista francese è stato condannato a 4 anni di squalifica.

Dopo aver saltato tutta la stagione ancora in corso, il centrocampista della Juventus si prepara a rescindere il contratto ma intanto sta già pensando ad una vita parallela a quella sportiva e sembra averla trovata nel cinema. Infatti Pogba ha recitato in un film francese intitolato ‘4 Zero’, che dovrebbe uscire ad aprile 2025, precisamente il 9 del mese. Questo è quanto rivela il quotidiano francese ‘Le Parisien’. Il campione del mondo con la Francia nel 2018, secondo il giornale, avrebbe recitato in due diverse scene del film nel parco di Ruell-Malmaison, alla periferia di Parigi.

Juventus, Pogba si butta sul cinema: recita in un film francese

A Pogba non è mai mancata la teatralità e la voglia di mettersi in mostra anche dal punto di vista dell’outfit.

La recitazione è qualcosa di inedito ma non di così lontano da quello che l’ex Manchester United ha sempre mostrato di sé. Il film uscirà tra circa un anno nelle sale. Si tratta di un lungometraggio, sequel di ‘3 Zero’ che ha attirato ben 1,2 milioni di spettatori. Pogba interpreta un educatore responsabile di giovani calciatori. Del cast fanno parte anche due personaggi del mondo del calcio come Rolland Courbis e lo storico allenatore Guy Roux. Come racconta ‘Le Parisen’, durante le riprese il francese è sembrato disteso, sorridente davanti alla macchina da presa. Secondo il suo entourage, Pogba spera di riprendere la carriera da calciatore, sperando in una riduzione della squalifica dopo il suo ricordo al Tribunale Arbitrale dello Sport. Intanto si gode quella da attore dietro la macchina da presa.