Conte ha scelto la Juventus: comunicazione clamorosa

Avanti tutta in casa Juventus verso il prossimo impegno stagionale che sarà contro la Salernitana nel prossimo weekend.

Un avversario non certo semplice da affrontare, anche se è vero che ormai i campani sono retrocessi. In serie A tuttavia nulla si può dare per scontato. I bianconeri hanno ancora la necessità di conquistare dei punti per tagliare ufficialmente il traguardo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Con i soldi che potrebbero arrivare dalla partecipazione al torneo europeo la Juventus sarebbe in grado di effettuare un mercato di spessore. Non ci sono dubbi che per l’organico bianconero ci sia la necessità di trovare dei volti nuovi in grado di elevare lo spessore tecnico di una squadra che il prossimo anno calcistico dovrà puntare alla conquista dello scudetto. Il direttore Giuntoli avrà già individuato diversi elementi che potrebbero fare al caso della Juve. Ma si dovrà lottare contro una concorrenza agguerrita e in alcuni casi anche con maggiori disponibilità economiche.

Juventus, Paganini: “Conte aspetta i bianconeri”

Il primo nodo da sciogliere però rimane la questione allenatore, con la conferma di Allegri che ormai pare essere sempre più complicata. E che oltre alla pista Thiago Motta ci siano in crescita le quotazioni di Antonio Conte lo ha confermato Paolo Paganini.

#AntonioConte aspetta (e vuole) la #Juventus. Oltre a #Napoli e #Milan nei giorni scorsi c’è stato un nuovo contatto con il #BayernMonaco ma il tecnico avrebbe detto no grazie. #ThiagoMotta rimane in pole per la #Juventus ma salgono le quotazioni di Conte. — Paolo Paganini (@PaPaganini) May 7, 2024

Non ci sarebbero dunque dubbi sulla volontà del tecnico leccese di tornare a Torino.