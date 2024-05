Federico Chiesa, questa è l’ultima: la Juventus ha detto basta

Federico Chiesa, il giocatore continua a tergiversare e il club si spazientisce: ecco cosa potrebbe accadere nella prossima sessione di mercato.

Un corteggiamento che parte da lontano ma che nell’ultimo periodo è diventato sempre più insistente. Daniele De Rossi lo conosce abbastanza bene e sa quanto possa diventare decisivo nel suo impianto di gioco. Ed è per questo che ha suggerito ai suoi dirigenti di fare il possibile per portarlo nella Capitale. Operazione difficile ma non impossibile.

Stiamo parlando di Federico Chiesa, che secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport è finito nel mirino della Roma dei Friedkin. L’esterno cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina ha conosciuto De Rossi durante l’esperienza nel team di Roberto Mancini in nazionale, agli Europei 2021 – quelli vinti in finale dagli azzurri contro l’Inghilterra – e potrebbe anche cedere alle sue avances. Del resto, non sembra ancora convinto di restare a Torino dopo una stagione in chiaroscuro, in cui ha indubbiamente inciso anche il non idilliaco rapporto con Massimiliano Allegri per motivi di natura tecnica. Chiesa non si sente “valorizzato” in questa Juve e la sua insoddisfazione è abbastanza evidente. A volte gliela si legge sul volto, sia in campo che fuori.

Federico Chiesa, la Juventus non ha più voglia di aspettare

Non è un caso, infatti, che stia tergiversando troppo sulla questione rinnovo. La sua priorità è restare alla Juventus ma dipenderà da molte cose.

Se Allegri dovesse essere confermato, ad esempio, Chiesa potrebbe chiedere alla società di essere ceduto. Le proposte, d’altronde, non gli mancano: in Premier League il numero 7 bianconero ha diverse estimatrici, una su tutte il Liverpool. Un atteggiamento, il suo, che tuttavia ha un po’ infastidito la Juventus: il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli pretende che prenda una decisione al più presto, altrimenti verrà messo sul mercato. Lo ha riportato sul suo profilo X il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese.