Erede Chiesa, Juventus avvisata: annuncio UFFICIALE e nuovo stop

Calciomercato Juventus, il possibile erede, adesso, potrebbero esserci novità sul suo futuro: c’è l’annuncio ufficiale.

Il Presidente del Getafe ha condiviso, con un annuncio ufficiale, la sua fiducia sul futuro del talentuoso attaccante del Manchester United, Mason Greenwood, sottolineando la possibilità che il giocatore rimanga con il club spagnolo.

In un’intervista esclusiva con ‘Radio Marca’, il presidente del Getafe ha rivelato che nonostante le voci su un possibile trasferimento definitivo da parte del Manchester United, è convinto che Greenwood voglia rimanere con il Getafe. Ha affermato: “Pare che il Manchester United voglia cederlo a titolo definitivo, ma io credo che resterà con noi. Se dipendesse da lui e dalla sua famiglia, continuerebbe qui“.

Greenwood rimane al Getafe: l’annuncio del presidente

Questa dichiarazione getta nuova luce sul futuro del giovane attaccante, che ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni impressionanti sia in Premier League che in Europa. Sebbene il Manchester United possa avere altri piani per Greenwood, sembra che il desiderio del giocatore e della sua famiglia sia quello di continuare a giocare per il Getafe. Il Presidente del club spagnolo ha sottolineato l’importanza del desiderio del giocatore e della sua famiglia nel determinare il futuro di Greenwood, suggerendo che il club farà tutto il possibile per soddisfare le loro aspirazioni.

È chiaro che il futuro di Greenwood rimane oggetto di speculazioni, ma queste parole del presidente del Getafe suggeriscono che il giocatore potrebbe essere destinato a rimanere in Spagna per il futuro immediato. Resta da vedere come si evolveranno le trattative tra i club e se le intenzioni del giocatore saranno rispettate. Certamente la Juventus l’aveva messo nel mirino per le fasce, un giocatore ancora giovane con la voglia di fare la differenza ma che potrebbe vedere, proprio, il suo futuro ancora nella Liga spagnola.