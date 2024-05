Il nuovo DS decide tutto: Milan-Juve si decide al fotofinish

Il nuovo DS decide tutto, bisogna attendere la nomina affinché la trattativa possa decollare: ha chiesto la riconferma.

Dopo quattro pareggi consecutivi la Juventus ha tanta voglia di riassaporare la gioia dei tre punti. Nel prossimo fine settimana è in programma una partita che i bianconeri non possono proprio permettersi di sbagliare, contro la Salernitana fanalino di coda della classifica e già retrocessa ormai da due giornate. Nel nostro campionato nulla è scontato, perciò gli uomini di Massimiliano Allegri, che non vincono da più di un mese, non dovranno commettere l’errore di sottovalutare i granata.

Vincere sarebbe importante soprattutto per arrivare con l’umore giusto alla finale di Coppa Italia, in programma tra mercoledì prossimo all’Olimpico. Il tecnico livornese, a tal proposito, potrebbe far rifiatare qualche titolare in vista dell’ultimo atto della coppa nazionale con l’Atalanta, squadra che a differenza della Juventus sta giocando una volta ogni tre giorni, essendo ancora in corsa in Europa League. Domenica, intanto, mancherà capitan Danilo, che si è fatto male nel match con la Roma. Risentimento muscolare anche per De Sciglio, mentre Alex Sandro si è allenato a parte e dunque non sarà della partita.

Il nuovo DS decide tutto, De Rossi vuole tenere Spinazzola

Pertanto, Allegri sarà costretto ad inventarsi qualcosa a sinistra, ormai da tempo uno dei punti deboli della Juventus.

#Roma, #DeRossi ha chiesto anche la conferma di #Spinazzola. Il terzino vorrebbe rimanere nella Capitale ma si attende la nomina del nuovo ds per entrare nel vivo della trattativa: resta il nodo economico. Sullo sfondo #Milan, #Juve e alcune società estere#Calciomercato… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 8, 2024

Non stupisce, infatti, che Cristiano Giuntoli sia sulle tracce di un giocatore che possa dare il suo contributo in quella zona di campo. Una delle idee del responsabile dell’area tecnica bianconera è rappresentata da Leonardo Spinazzola, oggi alla Roma ma che la Juve la conosce molto bene essendo cresciuto calcisticamente proprio a Torino e avendo vestito la sua maglia dal 2018 al 2019, prima di approdare nella Capitale. Secondo Eleonora Trotta di Calciomercato.it però il tecnico giallorosso Daniele De Rossi avrebbe chiesto la sua conferma: una trattativa che potrà decollare soltanto dopo la nomina del nuovo direttore sportivo. Nel frattempo la Juve attende ma sulle tracce di “Spina” ci sarebbe anche il Milan.