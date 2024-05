Juventus, arriva il comunicato UFFICIALE che annuncia lo sciopero fino alla fine della stagione. “Hanno superato il limite”. Ecco cos’è successo

“Per non finisce qui”. Questo è il titolo del comunicato la Curva Sud della Juventus ha messo nero su bianco per annunciare, ufficialmente, che da qui alla fine della stagione allo Stadium non sarà presente.

“Niente più cori” in casa per i giocatori della Juventus. Questo, insomma, è il succo del discorso. Nella nota che si trova sui social viene spiegato dettagliatamente il motivo, e tutto ruota alle inchieste che ci sono state negli ultimi anni e che hanno visto, alla fine, anche delle sentenze di condanna (“hanno superato il limite”) nei confronti di qualche esponente del tifo bianconero. Vengono rimarcati questi ultimi mesi di sostegno incensante e nessuna contestazione verso il gruppo, a differenza degli altri settori dello stadio. “Lasciamo a voi, che fischiato dopo 20 minuti e che avete paura del traffico e andate via prima” si legge ancora. Insomma, un attacco anche a quelli che vanno inizialmente a sostenere e che dopo un poco cambiano atteggiamento nei confronti della squadra e nei confronti di Massimiliano Allegri.

Juventus, non ci saranno più i tifosi in casa

Una situazione quella della Curva della Juventus che era rientrata nell’ultima stagione, dopo diverso tempo senza cori, con uno stadio quasi mai del tutto esaurito. Poi la svolta, con il ritorno e il sostegno costante – scontrandosi anche con altri settori che appena partita il coro fischiavano – nei confronti di Massimiliano Allegri.

Bene, in casa non ci sarà più il tifo organizzato, che seguirà la squadra in trasferta e anche ovviamente nella finale di Coppa Italia in programma la prossima settimana all’Olimpico. Una finale importante che potrebbe anche dare un senso diverso alla stagione della Juventus. Vincere aiuta a vincere, e potrebbe essere un buon viatico per il futuro. Nella Capitale tutti uniti. Poi si vedrà.