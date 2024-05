Non c’è solo Chiesa: adesso De Rossi fa la “spesa” alla Continassa

Non c’è solo Chiesa, il tecnico giallorosso continua a guardare in casa Juventus: nel mirino altri due giocatori.

Per Daniele De Rossi e la sua Roma è appena iniziata una settimana importantissima. Dopo la semifinale di ritorno con il Bayer Leverkusen in programma domani alla BayArena, i giallorossi affronteranno l’Atalanta in uno scontro diretto da brividi, dal quale potrebbe uscire il nome della quinta classificata. La Dea, infatti, ha raggiunto i capitolini dopo l’ultimo turno di campionato ed ha ancora una gara da recuperare.

Irrisorie, invece, le speranze di ribaltare i neocampioni di Germania. La Roma ce la metterà tutta ma servirà un vero e proprio miracolo per ribaltare il 2-0 dell’andata contro una squadra che non perde da quasi un anno e che è imbattuta in questa stagione. Insomma, sono giorni particolari per l’ex capitan Futuro, che lo scorso gennaio ha preso il posto di José Mourinho sulla panchina giallorossa. In poco tempo è riuscito, nonostante la poca esperienza, a risollevare le sorti di una squadra che si stava lentamente avviando verso una stagione alquanto anonima. Soltanto che nell’ultimo mese Pellegrini e compagni sembrano aver perso un po’ di smalto a causa degli impegni ravvicinati.

Non c’è solo Chiesa, alla Roma piacciono pure McKennie e Kostic

In attesa di capire se sarà lui l’allenatore della Roma anche nella prossima stagione, ha già inoltrato delle richieste ai dirigenti giallorossi.

De Rossi è un grande estimatore di Federico Chiesa, che ha avuto modo di conoscere nel corso degli ultimi Europei. E non sorprende che abbia fatto il suo nome in una riunione di mercato, come riporta oggi il Corriere dello Sport. Ma a quanto pare l’ex viola non è l’unico ad essere finito nel mirino dell’allenatore romano: secondo Calciomercato.com, i capitolini seguono con attenzione anche altri due bianconeri, Weston McKennie e Filip Kostic.