Accordo chiuso: svelato il nuovo allenatore della Juventus

Accordo chiuso, le prossime potrebbero essere le ultime presenze di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

L’appuntamento con la storia è vicino, molto vicino. La qualificazione in Champions League potrebbe arrivare addirittura già al termine di questa giornata di campionato. Il Bologna, infatti, sarà di scena sabato pomeriggio a Napoli: in caso di vittoria al “Maradona” – ipotesi tutt’altro che remota visto il momento difficile che stanno attraversando gli azzurri – i rossoblù si metteranno comodi, sul divano, ad attendere l’esito dello scontro diretto tra la Roma e l’Atalanta, in programma domenica.

A quel punto, se i giallorossi dovessero pareggiare o addirittura perdere al Gewiss Stadium allora il Bologna potrebbe brindare e festeggiare un traguardo storico, inimmaginabile ad inizio stagione. Thiago Motta, l’allenatore degli emiliani, ci crede davvero. “Certo che può succedere – ha detto in conferenza stampa – dopo aver scritto la storia di questo club abbiamo la possibilità di andare in Champions League”. Il tecnico italo-brasiliano ha in ogni caso messo in guardia i suoi uomini. “Affrontiamo una squadra forte, che ha tanta voglia di riscatto ma noi arriviamo liberi di testa e freschi di gambe”.

Accordo chiuso, Mecca non ha dubbi: “Motta sarà il prossimo allenatore della Juve”

Sarebbe una vera e propria impresa, il cui merito principale andrà proprio all’allenatore, che aveva già dimostrato le sue qualità ai tempi dello Spezia.

Conferme definitive: Thiago Motta sarà l’allenatore della Juventus 2024/2025. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) May 9, 2024

Non stupisce, dunque, che Motta sia uno degli allenatori più corteggiati. Sarà lui il prossimo tecnico della Juventus, che è sulle sua tracce già da mesi? Probabile. Non è ancora detta l’ultima, ma tutti i segnali sembrano procedere in questa direzione. Un’ulteriore conferma è arrivata dal noto speaker radiofonico Edoardo Mecca, che sul suo profilo X è stato lapidario. “Conferme definitive: Thiago Motta sarà l’allenatore della Juventus 2024/2025”, ha scritto.