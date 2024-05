Clamoroso ritorno, sipario Juventus chiuso: firma UFFICIALE

La firma sul contratto è ufficiale: svolta Juventus sull’opzione legata al suo possibile ritorno in Serie A. Tutti i dettagli

Sono ore frenetiche in casa Juve. Oltre alla matematica certezza di un posto in Champions League ancora tutto da conquistare, i bianconeri sono già all’opera per programmare le mosse future.

Si inseriscono proprio in questo filone le voci riguardanti il futuro di Max Allegri, ormai al passo d’addio con la Juventus benché sia legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2025. Chi sicuramente non approderà alla Juve è invece Jorginho. Accostato in tempi e in modi diversi alla “Vecchia Signora”, l’ex centrocampista del Napoli ha apposto la sua firma sul nuovo contratto con l’Arsenal, con il cui ha trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2025. Sfuma dunque l’ipotesi di rivedere Jorginho in Serie A. Di seguito il comunicato diramato dall’Arsenal:

“Jorginho ha firmato un prolungamento di contratto con il club. L’italiano ha firmato per noi nel gennaio del 2023 dal Chelsea e da quel momento è stato parte integrante della nostra squadra, collezionando più di 50 presenze in tutte le competizioni”.